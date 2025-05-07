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Израиль

Нетаниягу заявил, что Израиль будет противостоять хуситам с союзниками или без них

Хуситы
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
США
время публикации: 07 мая 2025 г., 20:49 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 20:49
Нетаниягу заявил, что Израиль будет противостоять хуситам с союзниками или без них
Х-блог Биньямина Нетаниягу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в своем Х-блоге прокомментировал последние события в Израиле и регионе. Он коснулся терактов в Иудее и Самарии, аварии с катером в Эйлате, а затем ответил на вопрос: "Сможет ли Израиль в одиночку противостоять хуситам?"

"Во-первых мы противостоим. И я установил одно правило: Израиль будет защищать себя от любых угроз. Мы это делаем в Йемене, мы это делаем в других очень далеких местах. У Израиля длинные руки, и мы будем этим пользоваться. Если к нам присоединятся другие, наши американские друзья, отлично. А если не присоединятся? Мы сами, собственными силами будем защищать себя", – сказал он.

Вопрос возник после того, как днем ранее, 6 мая, президент США Дональд Трамп объявил о прекращении операции против хуситов, заявив, что "хуситы капитулировали".

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