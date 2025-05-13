СМИ: целью атаки в Хан-Юнисе был Мухаммад Синуар, брат Яхьи Синуара и нынешний главарь ХАМАСа

Радиостанция "Кан Бет" передала со ссылкой на неофициальные источники в Израиле, что целью атаки в Хан-Юнисе был глава ХАМАСа в Газе Мухаммад Синуар, брат Яхьи Синуара.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ходе совместной операции с Общей службой безопасности (ШАБАК) был нанесен точечный удар по командному центру ХАМАСа, располагавшемуся под Европейской больницей в Хан-Юнисе.

Источники в секторе Газы сообщают о множестве погибших и раненых, Европейская больница не справляется с наплывом пациентов. В медицинском комплексе "Насера" объявлен режим чрезвычайной ситуации, больница начала прием раненых.

Рой Кейс, корреспондент новостной службы "Кан", передал, что для нанесения удара ЦАХАЛом использовалось не менее девяти "тяжелых" боеприпасов.

Официальные источники в Израиле не комментируют сообщения о том, что целью атаки был Синуар.