ЦАХАЛ атаковал штаб ХАМАСа, располагавшийся под больницей в Хан-Юнисе

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ходе совместной операции с Общей службой безопасности (ШАБАК) был нанесен точечный удар по командному центру ХАМАСа, располагавшемуся под Европейской больницей в Хан-Юнисе.

Израильские военные заявляют: "Террористическая организация ХАМАС продолжает использовать медицинские учреждения в секторе Газы, ценично используя гражданское население в качестве "живого щита".

ЦАХАЛ также подчеркивает: "Перед атакой были приняты меры по снижению ущерба гражданскому населению, включая применение высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию".

Радиостанция "Кан Бет" передала со ссылкой на неофициальные источники в Израиле, что целью атаки был глава ХАМАСа в Газе Мухаммад Синуар, брат Яхьи Синуара.