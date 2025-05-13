Жительница Тель-Авива, вернувшись домой, обнаружила, что бездомная поменяла в ее квартире замки

Жительница Тель-Авива Диана Баталов, вернувшись домой, обнаружила, что ее ключ не подходит к входной двери, а когда ей удалось попасть в квартиру, она обнаружила в ней незнакомку, которая на ее кухне жарила себе омлет.

По информации Walla News, этот инцидент произошел на прошлой неделе. Попав в свою квартиру, Диана Баталов увидела незнакомку, которая на ее кухне готовила себе омлет. Часть личных вещей хозяйки квартиры была выброшена.

В незаконном проникновении в чужую квартиру задержана 29-летняя гражданка Филиппин. Согласно обвинительному заключению, подозреваемая, оказавшись без крыши над головой, захватила чужое жилье. Она вызвала слесаря, чтобы взломать дверь и поменять замок.

По словам слесаря, который помог злоумышленнице попасть в чужое жилье, женщина ему сказала, что потеряла ключ и заплатила 700 шекелей за замену замка.

Сайт Walla News, пишет, что Диана Баталов недоумевает, как так могло получиться, что слесарь помог злоумышленнице взломать дверь, не убедившись, что та является хозяйкой квартиры.

По информации Walla News, подозреваемая находится в Израиле нелегально.