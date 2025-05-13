"Русское мошенничество": продал квартиру, отдал деньги, стал "пешкой" – и отправится в тюрьму

Государственная прокуратура подала в мировой суд Иерусалима обвинительное заключение против 76-летнего Михаила Орловского за его участие в преступной мошеннической схеме по обману пожилых русскоязычных израильтян. В соответствии с обвинительным заключением, Михаил Орловский действовал в рамках мошеннической организации, которая использовала уязвимое положение пожилых людей для получения доступа к их конфиденциальной финансовой информации и кражи у них крупных сумм денег.

В обвинительном заключении фигурируют 14 пострадавших, ставших жертвами мошенников в период с августа 2024 года по январь 2025 года. Большинство пострадавших пожилые люди в возрасте 70-90 лет из различных городов Израиля, включая Иерусалим, Ашдод, Хайфу, Бат-Ям и Беэр-Шеву. Двое пострадавших на момент совершения преступлени находились в центрах эвакуации из-за войны, а один был в трауре в связи со смертью жены. Общая сумма, полученная у жертв мошенническим путем, составляет 143718 шекелей.

По данным обвинительного заключения, Михаил Орловский выполнял инструкции "куратора", который представлялся и ему, и жертвам разными именами, такими как "Дмитрий", "Альберт Хофман", "Денис", "Давид Мерлин". По утверждению обвинения, "Михаил Орловский вступил в преступный сговор с другим лицом или лицами, "личность которых обвинению неизвестна", и в рамках этого сговора преступники осуществляли систематическое и хорошо организованное мошенничество.

Они обманом заставляли жертв передавать им крупные суммы денег, личную информацию и принадлежащие пострадавшим кредитные карты. Преступники добивались этого, вводя пожилых людей в заблуждение и выдавая себя за представителей различных организаций. Мошенники выявляли жертв с похожими характеристиками – русскоговорящих и, как правило, пожилых людей, "неизвестным обвинению способом" получая их номера телефонов.

Они созванивались с престарелыми людьми, иногда выдавая себя за представителей провайдера, и предлагали улучшить интернет-структуру. Они просили жертв загрузить на свои устройства – мобильный телефон или компьютер – программы удаленного доступа, получая доступ к этим устройствам. После получения доступа к принадлежащим жертвам электронным устройствам, преступники выполняли различные действия, такие как раскрытие секретных кодов, изменение паролей, получение от имени жертв ссуд и займов, перевод денег на другие счета, чтение и удаление сообщений и так далее.

В некоторых случаях преступники затем вновь устанавливали с жертвами контакт по телефону и представлялись сотрудниками банков, полиции и других организаций. Они убеждали жертв, что их деньги в опасности, заставляли брать ссуды под предлогом "помощи правоохранительным органам". Обманутые старики позволяли членам группировки забирать деньги со своих счетов.

Мошенники завоевывали доверия жертв и давали им указания передать наличные деньги и кредитные карты "доверенному лицу", которое будет к ним отправлено: именно здесь впервые в обвинительном заключении упоминается 76-летний Михаил Орловский. Получая приказы от "куратора", настоящего имени которого Орловский не знал, он сопровождал жертв в отделение банка и заставлял их снимать наличные деньги и отдавать ему. В других случаях он заставлял жертв передавать ему ювелирные изделия или обналичивать деньги через обменные пункты и передавать ему. Обвиняемый и другие члены группировки внушали пострадавшим, что все необходимо делать максимально быстро, чтобы "помочь следствию" и "защитить свои деньги".

В некоторых случаях мошенники отправляли Михаила Орловского домой к жертвам, чтобы собрать их кредитные карты, в других случаях они использовали для этих поручений водителя такси. Сообщается также, что мошенники пользовались личным счетом обвиняемого, а также его специальным счетом, открытым для этой цели с согласия и с ведома обвиняемого, чтобы переводить деньги со счетов жертв на счет Орловского, а затем эти деньги пересылались через обменные пункты в Украину и в другие места.

В обвинительном заключении указано, что часть денег, полученных обманным путем, передавалась членам преступной организации, а часть оставалась у обвиняемого. До вступления в сговор, на котором основано обвинительное заключение, Михаил Орловский сам стал жертвой вышеописанного мошенничества: в декабре 2023 года он даже продал свою квартиру и передал полученные за нее деньги мошенникам. Несмотря на это, в январе 2024 года он начал сотрудничать с членами организации по мошеннической схеме, указано в обвинительном заключении.

В мае 2024 года Михаил Орловский был допрошен полицией, ему объяснили серьезность его действий. Несмотря на это, он продолжил сотрудничество с мошенниками, вследствие чего пострадали еще несколько человек. В обвинении не указано, пытались ли следователи выйти на основных организаторов преступной схемы и предоставляли ли Орловскому защиту.

Михаилу Орловскому вменяется получение имущества обманным путем при отягчающих обстоятельствах, мошенничество с кредитными картами и кражи кредитных карт. С февраля 2025 года Михаил Орловский находится под домашним арестом. Прокуратура просит продлить ограничительные условия до завершения судебного разбирательства.

Если 76-летний Михаил Орловский будет признан виновным, ему грозит тюремное заключение. Кто на самом деле скрывается за мошеннической схемой, полиция и прокуратура так и не выяснили.