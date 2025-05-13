Британская активистка BDS депортирована из Израиля

Британская туристка была депортирована из Израиля после того, как выяснилось, что она является активисткой организации, призывающей к бойкоту еврейского государства (BDS), публиковала в соцсетях посты против сотрудников полиции и солдат ЦАХАЛа, а также нарушила запрет о въезде в "зону А" Палестинской автономии (в районе Хевронского нагорья).

Пресс-служба полиции также сообщает, что 35-летняя туристка из Великобритании при задержании отказалась сообщить свои данные и угрожала сотруднику правоохранительных органов.

До депортации в Великобританию задержанная оставалась под стражей.