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Израиль

Британская активистка BDS депортирована из Израиля

время публикации: 13 мая 2025 г., 09:39 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 09:45
Британская активистка BDS депортирована из Израиля
Пресс-служба полиции Израиля

Британская туристка была депортирована из Израиля после того, как выяснилось, что она является активисткой организации, призывающей к бойкоту еврейского государства (BDS), публиковала в соцсетях посты против сотрудников полиции и солдат ЦАХАЛа, а также нарушила запрет о въезде в "зону А" Палестинской автономии (в районе Хевронского нагорья).

Пресс-служба полиции также сообщает, что 35-летняя туристка из Великобритании при задержании отказалась сообщить свои данные и угрожала сотруднику правоохранительных органов.

До депортации в Великобританию задержанная оставалась под стражей.

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