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Израиль

Кнессет утвердил в первом чтении запрет на потребление проституции

Кнессет
Проституция
время публикации: 13 мая 2025 г., 09:32 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 09:33
Кнессет утвердил в первом чтении запрет на потребление проституции
Фото NEWSru.co.il

Законопроект о запрете на потребление проституции, в ночь на 13 мая был единогласно одобрен Кнессетом в первом чтении. За проголосовали все 53 депутата Кнессета, принявших участие в обсуждении и голосовании.

На следующем этапе законопроект будет обсуждаться в комиссии по законодательству, возглавляемом депутатом Кнессета Симхой Ротманом. Ожидается, что закон утвердят во втором и третьем чтениях до истечения срока действия текущего временного постановления.

В июле 2020 года в Израиле вступил в силу временный закон о запрете на приобретение секс-услуг. Министр юстиции Ярив Левин 24 февраля 2025 года опубликовал правовой меморандум для общественного обсуждения, в котором говорится, что запрет на потребление проституции в Израиле станет постоянным.

Судя по публиковавшимся ранее данным Штаба по борьбе с торговлей женщинами и проституцией, принятие закона о запрете на приобретение секс-услуг никак не отразилось на статистике вовлечения в проституцию, в том числе – несовершеннолетних. Однако данный факт игнорируется борцами за права женщин и запрет на потребление проституции.

Израиль
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