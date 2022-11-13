Нетаниягу получил от президента мандат на формирование правительства

В воскресенье, 13 ноября, глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу прибыл в канцелярию президента Ицхака Герцога для получения мандата на формирование нового правительства.

После беседы за закрытыми дверями Герцог и Нетаниягу сделали заявления. "После проведенных мною консультаций, картина ясна: Биньямин Нетаниягу получил рекомендации 64 депутатов, и поэтому я передаю ему мандат на формирование правительства", – заявил глава государства.

Биньямин Нетаниягу выступил со следующей речью: "После череды избирательных кампаний народ однозначно высказался за создание возглавляемого мной правительства. Сегодня мы продвигаемся в формировании 37-го израильского правительства. Я хотел бы поблагодарить всех 64 депутатов Кнессета, которые рекомендовали меня. Мы сделаем все, чтобы это было стабильное и успешное правительство, ответственное и самоотверженное правительство, которое будет работать на благо всех без исключения жителей страны. За последнее десятилетие мы превратили Израиль в восходящую мировую державу, и мы сделаем все, чтобы поднять статус страны на еще более высокие вершины. Лично я очень взволнован получить право формировать правительство, не меньше, чем в первый раз, когда я получил его 26 лет назад. Избиратели оказали однозначное доверие мне и "Ликуду", а также другим партиям, нашим партнерам. Но я хочу сказать: я намерен быть премьер-министром для всех - и тех, кто голосовал за меня, и тех, кто за меня не голосовал. Это отражает то, во что я верю и чем руководствуюсь в своих действиях. Это моя ответственность как премьер-министра Израиля, и именно так я действовал, когда вместе с коллегами мы добились поставки миллионов порций вакцины для всех граждан Израиля, когда достигли лучшего десятилетия в сфере безопасности и экономики в истории Израиля на благо для всех граждан Израиля, и когда мы подписали четыре исторических мирных соглашения ради всех граждан Израиля и ради народов региона. Я буду действовать вместе с коллегами, понимая важность стоящих перед нами задач и возникающих вызовов. Я намерен работать сообща, чтобы расширить круг согласия в обществе. Даже если между частями народа существуют разногласия по фундаментальным вопросам, есть более чем достаточно вопросов, вокруг которых подавляющее большинство может объединиться и прийти к согласию. Мы братья, нам суждено жить вместе. Многие приветствуют результаты выборов, но есть и те, кто озвучивает страшные пророчества и запугивает общественность. Такое говорится не впервые. Так говорили о Бегине, так говорили и обо мне, это было неправдой тогда и является неправдой сегодня".

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Из партии "Еш Атид" передали: "Сегодня черный день израильской демократии. Мандат на формирование правительства получил политик, которого шантажируют его коалиционные партнеры, и их совместная цель – освободить этого человека от правосудия и вернуть государство назад. Мы никогда не откажемся от своей страны, от ее либеральных ценностей. Мы не позволим нанести ущерб будущему наших детей. Мы будем бороться в Кнессете, на улицах, на мостах до тех пор пока не сменим правительство разрушения на правительство перемен".

Вечером в четверг, 10 ноября, глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу официально стал кандидатом на пост премьер-министра Израиля. Это произошло после того, как партии "Оцма Иегудит" и "Ноам" порекомендовали его в беседах с президентом на пост премьер-министра. Как и ожидалось, у Нетаниягу есть 64 рекомендации.

Ожидается, что Нетаниягу сформирует праворелигиозную коалицию из партий "Ликуд" и ШАС, а также блоков "Яадут а-Тора" и "Ционут Датит". В общей сложности, на выборах в Кнессет 25-го созыва эти партии набрали 64 мандата.

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Не исключено, что в ходе коалиционных переговоров возникнут сложности, которые вынудят Нетаниягу искать новых партнеров по коалиции. Хотя вероятность такого сценария невысока.

Ранее Нетаниягу заявлял о намерении сформировать коалицию уже к 15 ноября. Однако в настоящий момент ожидается, что правительство не будет приведено к присяге в ближайшую неделю. В то же время Нетаниягу намерен в день приведения к присяге вынести на голосование парламента вопрос о смене спикера Кнессета. Кандидатами на эту должность являются Дани Данон, Мики Зоар, Давид Амсалем и некоторые другие депутаты от "Ликуда". В "Еш Атид" намерены воспользоваться правилами устава для того, чтобы отложить голосование.