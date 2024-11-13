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Израиль

В Рош а-Аине в криминальном инциденте ранены двое юношей

время публикации: 13 ноября 2024 г., 23:51 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 23:51
В Рош а-Аине в криминальном инциденте ранены двое юношей
Пресс-служба полиции Израиля

На улице Офек в Рош а-Аин в криминальном инциденте ранены двое 18-летних юношей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что оба раненых были в сознании.

Юноши доставлены в больницу "Бейлинсон". Состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое, другой ранен легко.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.

Израиль
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