В Рош а-Аине в криминальном инциденте ранены двое юношей
время публикации: 13 ноября 2024 г., 23:51 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 23:51
На улице Офек в Рош а-Аин в криминальном инциденте ранены двое 18-летних юношей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что оба раненых были в сознании.
Юноши доставлены в больницу "Бейлинсон". Состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое, другой ранен легко.
Полиция расследует обстоятельства инцидента.
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