В Рош а-Аине в криминальном инциденте ранены двое юношей

На улице Офек в Рош а-Аин в криминальном инциденте ранены двое 18-летних юношей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что оба раненых были в сознании.

Юноши доставлены в больницу "Бейлинсон". Состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое, другой ранен легко.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.