В Беэр-Шеве в результате криминального инцидента тяжело ранен мужчина
время публикации: 30 октября 2024 г., 01:25 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 01:25
На улице Мишоль Офарим в инциденте на криминальной почве тяжело ранен мужчина.
Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что раненый (примерно 40 лет), получивший в ходе конфликта проникающие ранения, был доставлен в больницу "Сорока". Его состояние оценивается медиками как тяжелое.
Полиция начала расследование обстоятельств, при которых был ранен мужчина.
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