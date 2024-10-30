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Израиль

В Беэр-Шеве в результате криминального инцидента тяжело ранен мужчина

время публикации: 30 октября 2024 г., 01:25 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 01:25
В Беэр-Шеве в результате криминального инцидента тяжело ранен мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

На улице Мишоль Офарим в инциденте на криминальной почве тяжело ранен мужчина.

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что раненый (примерно 40 лет), получивший в ходе конфликта проникающие ранения, был доставлен в больницу "Сорока". Его состояние оценивается медиками как тяжелое.

Полиция начала расследование обстоятельств, при которых был ранен мужчина.

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