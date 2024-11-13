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Израиль

ВВС ЦАХАЛа уничтожили ракетную установку, размещенную в гуманитарной зоне на юге Газы

время публикации: 13 ноября 2024 г., 23:29 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 23:29
ВВС ЦАХАЛа уничтожили ракетную установку, размещенную в гуманитарной зоне на юге Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа с помощью беспилотника уничтожили ракетную установку, размещенную террористами в гуманитарной зоне на юге сектора Газы.

Военные подчеркивают, что ракеты были направлены в сторону израильской территории, и установка представляла угрозу для населенных пунктов в приграничной зоне.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что цель была однозначно определена на основе разведданных и что были приняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

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