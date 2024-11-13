ВВС ЦАХАЛа уничтожили ракетную установку, размещенную в гуманитарной зоне на юге Газы
время публикации: 13 ноября 2024 г., 23:29 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 23:29
ВВС ЦАХАЛа с помощью беспилотника уничтожили ракетную установку, размещенную террористами в гуманитарной зоне на юге сектора Газы.
Военные подчеркивают, что ракеты были направлены в сторону израильской территории, и установка представляла угрозу для населенных пунктов в приграничной зоне.
В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что цель была однозначно определена на основе разведданных и что были приняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению.