Разрешено к публикации имя шестого бойца "Голани", погибшего на юге Ливана

Разрешено к публикации имя шестого военнослужащего 51-го батальона бригады "Голани", погибшего в бою на юге Ливана. Это сержант Йоав Даниэль, 19 лет, из Нагарии.

Ранее были опубликованы имена пятерых его товарищей, погибших в том же бою: капитан Итай Маркович, 22 года, из Кохав-Яир, командир взвода; старшина Срайя Эльбойм, 21 год, из Мехулы, командир отделения; старшина Дрор Хен, 20 лет, из Ган Хаим; старшина Нир Гофер, 20 лет, из Димоны; сержант Шалев Ицхак Сагрон, 21 год, из Сдерота. Все они были бойцами 51-го батальона бригады Голани.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 793 военнослужащих ЦАХАЛа.