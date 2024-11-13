Хакаби в интервью ГАЛАЦ: "Распространение суверенитета на Иудею и Самарию возможно"

Будущий посол США в Израиле Майк Хакаби дал интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ". Он прокомментировал решение избранного президента США назначить его на должность.

"Я был в шоке. Это исключительные дни в моей жизни, и это большая честь для меня, что президент хочет, чтобы я находился на этой должности", – сказал Хакаби.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли в нынешнюю каденцию Трампа распространение израильского суверенитета на Иудею и Самарию, будущий посол ответил: "Это безусловно возможно. Я часто посещал и посещаю Иудею и Самарию. Я убежден, что Израиль заслуживает того, чтобы быть безопасным и достойным государством. Я сделаю все от мня зависящее, чтобы в этом помочь".

В то же время, Хакаби подчеркнул, что он не определяет политику. "Я буду выполнять политическую волю президента. В первую каденцию он уже доказал, что не было президента, сделавшего больше для того, чтобы гарантировать суверенитет Израиля", – сказал он.

Хакаби – противник принципа "двух государств для двух народов". В прошлом он заявлял, что палестинское государство должно быть создано на территории одного из соседних с Израилем арабских государств.