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Израиль

Четырехлетнего мальчика сбила машина в Лакии, он погиб

время публикации: 13 ноября 2024 г., 20:41 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 20:50
Четырехлетнего мальчика сбила машина в Лакии, он погиб
Пресс-служба МАДА

В медицинский пункт в бедуинской деревне Лакия был доставлен четырехлетний мальчик в тяжелом состоянии: ребенка сбила машина. Медики связались со службой скорой помощи "Маген Давид Адом", и в Лакию была отправлена машина реанимационной скорой помощи.

К моменту приезда сотрудников МАДА ребенок уже не подавал признаков жизни: он получил крайне тяжелую черепно-мозговую травму, в результате которой скончался. Медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть ребенка.

Израиль
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