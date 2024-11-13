Четырехлетнего мальчика сбила машина в Лакии, он погиб

В медицинский пункт в бедуинской деревне Лакия был доставлен четырехлетний мальчик в тяжелом состоянии: ребенка сбила машина. Медики связались со службой скорой помощи "Маген Давид Адом", и в Лакию была отправлена машина реанимационной скорой помощи.

К моменту приезда сотрудников МАДА ребенок уже не подавал признаков жизни: он получил крайне тяжелую черепно-мозговую травму, в результате которой скончался. Медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть ребенка.