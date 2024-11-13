Любителей "купания с акулами" предупреждают: акулы непредсказуемы и защищены законом

Управление природы и парков опубликовало ставшее уже традиционным сезонное предупреждение для любителей дайвинга, которые съезжаются со всей страны, чтобы поплавать с акулами в районе электростанции в Хадере. Ежегодно в период с ноября по апрель акулы сплываются в район электростанции, привлеченные теплой водой.

Множество акул и скатов представляют собой завораживающее зрелище, и неудивительно, что многие израильтяне и даже туристы создали своего рода "дайвинг-аттракцион" и регулярно приезжают поплавать с акулами. Однако специалисты напоминают: встреча с акулами непредсказуема, и контролировать их невозможно.

Кроме того, в районе теплого водосброса с электростанции, где концентрируются акулы, существуют очень сильные течения и даже водовороты, угрожающие жизни как любителей, так и опытных дайверов. Нельзя исключить и опасность крючков, лесок, сетей и другого рыболовного снаряжения, попадающегося в море.

Управление природы и парков напоминает: акулы находятся под угрозой исчезновения и являются охраняемым природным достоянием. Их запрещено беспокоить, причинять им вред, а также кормить их. Все эти нарушения грозят уголовным наказанием и крупными штрафами. Кроме того, важно помнить: купальный сезон официально завершен, и спасателей на пляжах нет, заплывы в море также формально запрещены.

Специалисты подчеркивают: ни в коем случае нельзя бросать акулам еду, потому что кормление нарушает их естественный образ жизни и может создать у них ассоциацию между людьми и пищей, что будет опасно для людей и для самих акул. Нельзя трогать акул или преследовать их в воде: это дикие рыбы, и поведение их может быть непредсказуемым.

В районе водосброса электростанции в Хадере ежегодно собирается несколько десятков акул, принадлежащих к двум видам: серая и черноперая акула. Серая акула достигает четырех метров в длину, ее вес составляет около 350 килограммов, а ее спинной плавник чуть закруглен. Черноперая акула достигает двух с половиной метров и весит около 100 килограммов. На конце ее плавника черное пятно.

Оба вида находятся под угрозой исчезновения из-за чрезмерного вылова и непреднамеренного вреда при рыболовстве. Случайно пойманных акул, как правило, выбрасывают обратно в море – но часто умирающими или уже мертвыми. В Израиле акулы имеют большое значение для сохранения морских экосистем, они сокращают численность слабых и медленных животных, укрепляя другие виды и морскую среду, в целом.