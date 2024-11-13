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Израиль

Дресс-код Кнессета: депутата удалили с пленарного заседания за майку "Рабин был прав"

время публикации: 13 ноября 2024 г., 14:38 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 14:38
Дресс-код Кнессета: депутата удалили с пленарного заседания за майку "Рабин был прав"
Chaim Goldbergl/Flash90

Депутат Кнессета от партии "Авода" Наама Лазими пришла на пленарное заседание в футболке с надписью "Рабин был прав", и заместитель спикера парламента Эрез Малуль распорядился вывести ее из зала.

Лазими прокомментировала, что решение удалить ее из зала пленарных заседаний Кнессета за майку с упоминанием Рабина в годовщину его убийства, тогда как Бен-Гвир остается сидеть и может выступать, "очень точно символизирует происходящее в обществе и в Кнессете". (Упомянутый Наамой Лазими Итамар Бен-Гвир был в рубашке, костюме и галстуке).

Эрез Малуль объяснил, что решение удалить Нааму Лазими из зала заседаний принял спикер парламента Амир Охана на основании Устава Кнессета. Юридический советник Кнессета подтвердил, что в Уставе израильского парламента содержится однозначный запрет для депутатов вносить в зал пленарных заседаний любой предмет (включая одежду), на котором написаны выражения их политической позиции.

Как отмечсает "Гаарец", Лазими не согласна с этим решением: она утверждает, что речь идет о намеренном ужесточении трактовки Устава, целью которой является ущемление депутатов от оппозиции.

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