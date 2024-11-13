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Израиль

ЦАХАЛ проводит операцию в Туль-Кареме, идет бой

время публикации: 13 ноября 2024 г., 19:12 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 19:19
ЦАХАЛ проводит операцию в Туль-Кареме, идет бой
Пресс-служба ЦАХАЛа

Вечером 13 ноября в палестинских источниках появилась информация об операции ЦАХАЛа в Туль-Кареме, которая сопровождается вооруженным столкновением с боевиками.

"Батальоны мучеников аль-Аксы" (боевое крыло ФАТХа) сообщили о вступлении в бой с "израильским спецназом", проникшим в Туль-Карем. Говорится, что боевики ФАТХа обстреливают израильские силы из автоматического оружия и пулеметов.

Новостная служба медиакорпорации "Кан" передала, что по данным, на 19:00, среди израильских военнослужащих нет раненых.

Источник в службах безопасности сообщил "Кан", что как минимум трое боевиков ранены, среди них один, занимающий высокую позицию в иерархии местной террористической ячейки.

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