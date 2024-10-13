СМИ: по просьбе политического руководства ВВС ЦАХАЛа прекратили наносить удары по Бейруту

Последний раз самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Бейруте три дня назад, когда была предпринята попытка ликвидации Уафика Сафы. Телеканал "Кан-11" передал в вечернем выпуске новостей 13 октября, что ВВС ЦАХАЛа прекратили наносить удары по Бейруту по просьбе политического руководства страны. Просьба поступила после телефонного разговора между Нетаниягу и Байденом.

Комментируя это сообщение, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила: "ЦАХАЛ действует для достижения всех целей и в соответствии с указаниями политического руководства. Мы не комментируем диалог между ЦАХАЛом и политическим руководством".

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