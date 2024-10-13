x
13 октября 2024
|
последняя новость: 21:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 октября 2024
|
13 октября 2024
|
последняя новость: 21:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

СМИ: по просьбе политического руководства ВВС ЦАХАЛа прекратили наносить удары по Бейруту

время публикации: 13 октября 2024 г., 21:41 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 21:57
СМИ: по просьбе политического руководства ВВС ЦАХАЛа прекратили наносить удары по Бейруту
AP Photo/Mohammed Zaatari

Последний раз самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Бейруте три дня назад, когда была предпринята попытка ликвидации Уафика Сафы. Телеканал "Кан-11" передал в вечернем выпуске новостей 13 октября, что ВВС ЦАХАЛа прекратили наносить удары по Бейруту по просьбе политического руководства страны. Просьба поступила после телефонного разговора между Нетаниягу и Байденом.

Комментируя это сообщение, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила: "ЦАХАЛ действует для достижения всех целей и в соответствии с указаниями политического руководства. Мы не комментируем диалог между ЦАХАЛом и политическим руководством".

Сайт Ynet отмечает, что редакция этого издания обращалась в военную цензуру с просьбой разрешить публикацию этой информации, однако разрешение не было получено и информация была опубликована другим новостным изданием.

Источник в правительстве заявил редакции сайта 0404.co.il, что эта информация не соответствует действительности.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 октября 2024

373-й день войны: ЦАХАЛ действует в Ливане и Газе. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 октября 2024

Минздрав Ливана: количество погибших в результате авиаудара по зданию в Бейруте выросло до 18
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 октября 2024

СМИ: Израиль предпринял попытку ликвидации главы контрразведки "Хизбаллы" и зятя Насраллы