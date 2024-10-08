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Израиль

"Хизбалла": целью ракетной атаки центра Израиля была военная база подразделения 8200

время публикации: 08 октября 2024 г., 00:37 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 00:44
"Хизбалла": целью ракетной атаки была военная база подразделения 8200
Arie Leib Abrams/Flash90

Террористическая организация "Хизбалла" выпустила заявление, в котором взяла на себя ответственность за обстрел центра Израиля.

"Хизбалла" утверждает, что целью ракетной атаки были не гражданские лица, а военный объект – база "Глилот", на которой располагается подразделение радиоэлектронной разведки 8200.

Сигнал тревоги в районе Гуш-Дана и Рамат а-Шарон прозвучал в 23:13. Взрывы были слышны также в населенных пунктах, в которых не было сирен.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что из Ливана были запущены пять ракет, часть из которых были перехвачены военно-воздушными силами, остальные упали на незастроенной местности. В результате обстрела не было пострадавших.

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