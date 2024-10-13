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Израиль

"Маген Давид Адом": количество раненых в результате атаки БПЛА увеличилось до 67

время публикации: 13 октября 2024 г., 21:12 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 21:12
"Маген Давид Адом": количество раненых в результате атаки БПЛА увеличилось до 67
Avshalom Sassoni/Flash90

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что число раненых в результате атаки БПЛА в районе Биньямины увеличилось до 67.

Состояние четырех раненых оценивается медиками как критическое, пятеро в тяжелом состоянии. Остальные получили ранения от легких до средней тяжести.

Часть раненых на вертолетах были доставлены в больницы "Шиба" в Тель а-Шомере и РАМБАМ в Хайфе. Раненых также приняли больницы "Гилель Яфе" в Хадере, "А-Эмек" в Афуле, "Бейлинсон" в Петах-Тикве, "Ланиадо" в Нетании.

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