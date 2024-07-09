Внесудебная сделка с Эфи Наве: 5000 шекелей штрафа и два месяца без лицензии

Комиссия по этике Иерусалимского округа коллегии адвокатов достигла внесудебного соглашения с бывшим председателем коллегии адвокатов Эфи Наве.

В рамках сделки ему будет два месяца запрещено заниматься адвокатской практикой. Кроме того, он должен будет заплатить 5000 шекелей штрафа.

Следует отметить, что речь идет об дисциплинарном процессе в рамках коллегии адвокатов после того, как Наве был признан виновным в помощи в незаконном пересечении границы своей любовнице. В уголовном суде Наве был приговорен к 2000 шекелей штрафа и двум месяцам тюремного заключения условно.