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Израиль

Внесудебная сделка с Эфи Наве: 5000 шекелей штрафа и два месяца без лицензии

время публикации: 09 июля 2024 г., 21:31 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 21:31
Внесудебная сделка с Эфи Наве: 5000 шекелей штрафа и два месяца без лицензии
Yonatan Sindel/Flash90

Комиссия по этике Иерусалимского округа коллегии адвокатов достигла внесудебного соглашения с бывшим председателем коллегии адвокатов Эфи Наве.

В рамках сделки ему будет два месяца запрещено заниматься адвокатской практикой. Кроме того, он должен будет заплатить 5000 шекелей штрафа.

Следует отметить, что речь идет об дисциплинарном процессе в рамках коллегии адвокатов после того, как Наве был признан виновным в помощи в незаконном пересечении границы своей любовнице. В уголовном суде Наве был приговорен к 2000 шекелей штрафа и двум месяцам тюремного заключения условно.

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