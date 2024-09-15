Спустя четыре года ультраортодоксальная еврейка получила разводное письмо

Малки Берковиц, жительница поселка Кирьяс-Джоэл, где проживают сатмарские хасиды, спустя четыре года получила разводное письмо от мужа, что позволило отменить статус "агуны" (соломенной вдовы). Этому событию предшествовала акция протеста, организованная активисткой Адиной Саш, известной как "Flatbush Girl" в Instagram. Саш призвала женщин, относящихся к ортодоксальному сектору, не совершать ритуальные омовения в микве, отказываясь от интимной близости с мужьями в знак солидарности с Малки.

Целью акции было привлечь внимание к проблеме "агунот", соломенных вдов, которые не могут вступить в повторный брак из-за отказа мужей дать развод. Акция вызвала бурные обсуждения в еврейской общине и за её пределами. Одни поддерживали Саш, считая такой шаг логичным способом оказать давление на мужа, другие же критиковали, утверждая, что использование секса в качестве инструмента протеста вредно и непродуктивно. Неизвестно, что именно повлияло на решение мужа Малки, но Адина Саш уверена, что общественная огласка и давление сыграли решающую роль. "Это была победа справедливости", – заявила она.

Ранее Малки Берковиц жаловалась, что между ней и бывшем мужем отсутствовала эмоциональная связь. "Он вручил мне обручальное кольцо и дважды сделал меня беременной. Кроме этого, связи между нами не было, – сказала она в интервью агентству JTA. – Прощай, Вольви, я тебя не знала и больше знать не буду".

В 2017 году Адина Саш запустила в социальных сетях кампанию под хештегом #FrumWomenHaveFaces, которая быстро набрала популярность. Цель кампании была привлечь внимание к практике удаления изображений женщин, принятой в некоторых ультраортодоксальных газетах и журналах. Одним из шагов Саш было приобретение целой страницы для рекламы в газете Flatbush Jewish Journal, где она поблагодарила члена городского совета Хаима Дойча за его вклад в еврейскую общину. Однако, когда ей сообщили, что газета не позволит разместить её фотографию и даже запретит использовать слово "девушка" в заголовке, Саш изменила объявление. Она закрыла своё лицо эмодзи, а её псевдоним "Flatbush Girl" был заменён на "Flatbush Boy".