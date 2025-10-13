Умер 76-летний Аарон Мизрахи, который был тяжело ранен в результате разрыва иранской ракеты

В понедельник, 13 октября, в день освобождения израильских заложников, которых террористы в течение двух лет удерживали в Газе, скончался 76-летний Аарон Мизрахи из Рамат-Гана, получивший тяжелые ранения в результате разрыва иранской ракеты в июне этого года.

ПОТЕРИ ИЗРАИЛЯ НА ВОЙНЕ "НАРОД КАК ЛЕВ"

Убиты 29 человек, одна женщина скончалась во время обстрела от сердечного приступа. Среди погибших один военнослужащий, который был в отпуске – остальные погибшие были мирными гражданами. Все жертвы в жилых кварталах или на гражданских объектах. Более 3200 раненых или травмированных (включая тех, кто получил травмы по пути в убежища или нуждался в помощи для выведения из состояния нервного шока).

Позже еще четверо скончались от полученных ранений.

Полностью или частично разрушено множество жилых домов, десятки тысяч людей лишились своих жилищ или вынуждены были временно их покинуть. Причинен значительный ущерб больнице "Сорока" в Беэр-Шеве и научному институту Вейцмана в Реховоте.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ЖЕРТВ РАКЕТНЫХ ОБСТРЕЛОВ ИЗ ИРАНА

1. Дани АВРААМ, 59 лет, из Кирьят-Моцкина, погиб 16.6.2025 в результате попадания иранской баллистической ракеты на территорию нефтеперерабатывающего завода.

2. Исраэль АЛОНИ, 73 года, из Ришон ле-Циона, убит 14.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.3. Белла (Беллина) АШКЕНАЗИ, 94 года, из Бат-Яма, убита 15.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

4. Евгения БЛИНДЕР, 75 лет, из Петах-Тиквы, убита 14.6.2025 в Ришон ле-Ционе в результате ракетного обстрела из Ирана.

5. Даси БЛЮ, 77 лет, из Петах-Тиквы, убита 15.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

6. Яаков БЛЮ, 77 лет, из Петах-Тиквы, убит 15.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

7. Ноа БОГУСЛАВСКИ, 18 лет, из Арада, выпускница 12-го класса, убита 24.6.2025 иранской баллистической ракетой в Беэр-Шеве, в доме своего друга Эйтана Закса.

8. Настя БУРИК, 7 лет, гражданка Украины, проходила в Израиле лечение от лейкоза, погибла 15.6.2025 вместе со всей семьей (мамой, бабушкой и двоюродными братьями) в результате попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом в Бат-Яме.

9. Меир (Миро) ВАКНИН, 56 лет, из Бат-Яма, убит 15.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

10. Елена ЗАДОВСКИ, 51 год, из Кармиэля. Скончалась в бомбоубежище во время ракетного обстрела из Ирана, 20.6.2025, от сердечного приступа.

11. Михаль ЗАКС, 50 лет, из Беэр-Шевы, убита 24.6.2025 в своем доме баллистической ракетой из Ирана, вместе с сыном Эйтаном и его подругой.

12. Младший сержант Эйтан ЗАКС, 18 лет, из Беэр-Шевы, проходил боевую подготовку в многодоменном подразделении 888 "Рефаим". Убит 24.6.2025 в своем доме ракетой из Ирана, вместе с матерью (Михаль) и подругой (Ноа Богуславски).

13. Дези ИЦХАКИ, 85 лет, из Петах-Тиквы, убита 15.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

14. Авраам КОЭН, 75 лет, из Бней-Брака, убит 16.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

15. Эти КОЭН-ЭНДЖЕЛ, 74 года, из Рамат-Гана, убита 14.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

16. Ури Йосеф ЛЕВИ, 58 лет, из Хайфы, погиб 16.6.2025 в результате попадания иранской баллистической ракеты на территорию нефтеперерабатывающего завода.

17. Михаэль НАХУМ, 61 год, из Бат-Яма, убит 15.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

18. Илья ПЕШКУРЕВ, 14 лет, гражданин Украины (двоюродный брат Насти Бурик), погиб 15.6.2025 вместе со всей семьей в результате попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом в Бат-Яме.

19. Мария ПЕШКУРЕВА, 30 лет, гражданка Украины, приехала в Израиль, чтобы лечить от лейкоза дочку (Настю Бурик), погибла 15.6.2025 вместе со всей семьей в результате попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом в Бат-Яме.

20. Эфрат САРАНГА, 44 года, из Бат-Яма, убита 15.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

21. Олена СОКОЛОВА, 54 года, гражданка Украины, приехала в Израиль, чтобы лечить от лейкоза внучку (Настю Бурик), погибла 15.6.2025 вместе со всей семьей в результате попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом в Бат-Яме.

22. Константин ТУТЕВИЧ, 10 лет, гражданин Украины (двоюродный брат Насти Бурик), погиб 15.6.2025 вместе со всей семьей в результате попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом в Бат-Яме.

23. Игорь ФРАДКИН, 50 лет, из Кирьят-Аты, погиб 16.6.2025 в результате попадания иранской баллистической ракеты на территорию нефтеперерабатывающего завода в Хайфе.

24. Манар аль-Касем Абу аль-Хиджа ХАТИБ, 46 лет, из Тамры, убита 15.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

25. Манар Диаб ХАТИБ, 41 год, из Тамры, убита 15.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

26. Хала ХАТИБ, 13 лет, из Тамры, убита 15.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

27. Шада ХАТИБ, 20 лет, из Тамры, убита 15.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

28. Наоми ШААНАН, 73 года, из Беэр-Шевы, убита 24.6.2025 в своем доме баллистической ракетой из Ирана.

29. Ивет ШМИЛОВИЧ, 95 лет, из Петах-Тиквы, пережившая Катастрофу. Убита 15.6.2025 баллистической ракетой из Ирана.

30. Лея МОСКЕРА, 49 лет, гражданка Филиппин. Работала в Израиле в сфере ухода за пожилыми людьми. Умерла 13.07.2025 в больнице от травм, полученных при попадании баллистической ракеты в дом, где она проживала в Реховоте 15.06.2025.

31. 85-летний житель Реховота (его имя не опубликовано). Умер в больнице 28 июля в результате ранений, полученных при попадании баллистической ракеты в дом.

32. Ольга ВАЙСБЕРГ, 91 год, из Реховота. Умерла 10 августа, она была тяжело ранена иранской ракетой.

33. Аарон МИЗРАХИ, 76 лет, из Рамат-Гана. Умер от полученных ранений 13 октября 2025 года.