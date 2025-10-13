x
13 октября 2025
13 октября 2025
13 октября 2025
13 октября 2025
Израиль

154 террориста, освобожденных из тюрем Израиля, депортированы в Египет

время публикации: 13 октября 2025 г., 16:03 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 16:06
154 террориста, освобожденных из тюрем Израиля, депортированы в Египет
AP Photo/Majdi Mohammed

Палестинская администрация объявила, что 154 заключенных, освобожденных в рамках соглашения об "обмене пленными", были депортированы в Египет.

Речь идет об особо опасных террористах, отбывавших пожизненные или значительные сроки.

Сегодня, в рамках сделки с ХАМАСом, из израильских тюрем были освобождены около 2000 заключенных, в их числе 250 террористов с кровью на руках – многие из них депортированы.

Ранее в Египет, в рамках предыдущих сделок с ХАМАСом, были депортированы сотни освобожденных террористов.

Израиль
13 октября 2025

