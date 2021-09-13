Россияне смогут въезжать в Израиль после серологической проверки

Поскольку российская вакцина против коронавируса "Спутник" не признается Всемирной организацией здравоохранения и, как следствие, не признается израильским минздравом, предполагается, что российские туристы смогут въезжать в Израиль по результатам серологической проверки, сделанной перед вылетом из России.

Эту схему продвигает Константин Развозов, который на прошлой неделе встречался с российскими коллегами из министерств туризма и здравоохранения о заключении договора об индивидуальном туризме между Израилем и Россией.

Если межминистерская комиссия по борьбе с коронавирусом, которая должна собраться 13 сентября, утвердит данную схему, Россия станет первой страной, вакцинированные и переболевшие граждане которой смогут посещать Израиль не в рамках группового туризма.

Туризм из России занимает в Израиле третье место по количеству туристов – после США и Франции.

Напомним, уже с 19 сентября Израиль возобновит пилотную программу для туристов из США и ряда европейских стран в формате организованных групп из 5-30 человек. Туристы должны будут иметь подтверждение второй вакцинации, признанной минздравом Израиля, сделанной в течение последних 6 месяцев, либо справку о третьей вакцинации. Туристы также должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия, и пройти серологический анализ в аэропорту Бен-Гурион.