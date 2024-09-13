ХАМАС опубликовал видео с Алексом Лобановым, одним из шести убитых заложников
время публикации: 13 сентября 2024 г., 21:09 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 21:27
В качестве очередной акции "психологического террора" ХАМАС опубликовал видео Алекса Лобанова, одного из шести заложников, убитых ХАМАСом в туннеле в районе Рафиаха, на юге сектора Газы.
На видео Алекс обращается к израильтянам с просьбой выходить на улицу и сделать все, чтобы заложники вернулись домой живыми. Также он говорит несколько слов своим близким: "Будьте вместе, будьте сильными. Со мной все в порядке. Я очень скучаю и люблю вас".
С разрешения семьи Алекса Лобанова это видео было распространено израильскими СМИ.
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