ХАМАС опубликовал видео с Алексом Лобановым, одним из шести убитых заложников

В качестве очередной акции "психологического террора" ХАМАС опубликовал видео Алекса Лобанова, одного из шести заложников, убитых ХАМАСом в туннеле в районе Рафиаха, на юге сектора Газы.

На видео Алекс обращается к израильтянам с просьбой выходить на улицу и сделать все, чтобы заложники вернулись домой живыми. Также он говорит несколько слов своим близким: "Будьте вместе, будьте сильными. Со мной все в порядке. Я очень скучаю и люблю вас".

С разрешения семьи Алекса Лобанова это видео было распространено израильскими СМИ.