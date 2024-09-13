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Израиль

Полиция проводит масштабную операцию в квартале Джоариш в Рамле

время публикации: 13 сентября 2024 г., 00:26 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 00:26
Полиция проводит масштабную операцию в квартале Джоариш в Рамле
Flash90

В рамках расследования взрыва в Рамле, в результате которого погибли четыре человека и восемь были ранены, полиция проводит масштабную операцию в квартале Джоариш.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что полиция проводит задержания, въезды и выезды из квартала Джоариш блокированы.

В полицию считают, что инцидент связан с затянувшимся конфликтом между семейными кланами Джаруши и Абу-Зид.

По просьбе полиции мировой суд в Ришон ле-Ционе в ночь на 13 сентября выпустил запрет на публикацию любых подробностей, связанных с расследованием этого дела.

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