Тревога в Альмоне (Анатоте), около Иерусалима
время публикации: 13 сентября 2024 г., 07:56 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 07:56
Около 3 часов ночи 13 сентября в поселке Анатот (Альмон) к северу от Иерусалима прозвучала тревога с предупреждением о возможном проникновении.
Жителей поселка попросили не покидать свои дома. Тревога была отменена около 07:00.
Какие-либо дополнительные подробности не сообщаются.
Отметим, что это не первая тревога в Анатоте за последние месяцы.
10 июля в поселке имело место проникновение в детский сад и в жилые дома. Было украдено оружие.