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Израиль

Тревога в Альмоне (Анатоте), около Иерусалима

время публикации: 13 сентября 2024 г., 07:56 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 07:56
Тревога в Альмоне (Анатоте), около Иерусалима
Фото NEWSru.co.il

Около 3 часов ночи 13 сентября в поселке Анатот (Альмон) к северу от Иерусалима прозвучала тревога с предупреждением о возможном проникновении.

Жителей поселка попросили не покидать свои дома. Тревога была отменена около 07:00.

Какие-либо дополнительные подробности не сообщаются.

Отметим, что это не первая тревога в Анатоте за последние месяцы.

10 июля в поселке имело место проникновение в детский сад и в жилые дома. Было украдено оружие.

Израиль
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В Альмоне (Анатоте) были зафиксированы проникновения в дома и детсад, похищено оружие