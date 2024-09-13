Тревога в Альмоне (Анатоте), около Иерусалима

Около 3 часов ночи 13 сентября в поселке Анатот (Альмон) к северу от Иерусалима прозвучала тревога с предупреждением о возможном проникновении.

Жителей поселка попросили не покидать свои дома. Тревога была отменена около 07:00.

Какие-либо дополнительные подробности не сообщаются.

Отметим, что это не первая тревога в Анатоте за последние месяцы.

10 июля в поселке имело место проникновение в детский сад и в жилые дома. Было украдено оружие.