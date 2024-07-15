Тревога в Альмоне (Анатоте), около Иерусалима

В 6:28 15 июля в поселке Альмон (Анатот), расположенном к северу от Иерусалима, сработал сигнал тревоги. Предварительно: возможное проникновение террористов.

В прошлый раз тревога в Альмоне (Анатоте) была рано утром 10 июля. Тогда пресс-служба совета округа Биньямин уведомила жителей поселка, что были зафиксированы проникновения в три дома в поселке, а также в детский сад; было украдено оружие.