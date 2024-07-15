x
15 июля 2024
|
последняя новость: 07:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 июля 2024
|
15 июля 2024
|
последняя новость: 07:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Тревога в Альмоне (Анатоте), около Иерусалима

время публикации: 15 июля 2024 г., 06:28 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 06:33
Тревога в Альмоне (Анатоте), около Иерусалима
Фото NEWSru.co.il

В 6:28 15 июля в поселке Альмон (Анатот), расположенном к северу от Иерусалима, сработал сигнал тревоги. Предварительно: возможное проникновение террористов.

В прошлый раз тревога в Альмоне (Анатоте) была рано утром 10 июля. Тогда пресс-служба совета округа Биньямин уведомила жителей поселка, что были зафиксированы проникновения в три дома в поселке, а также в детский сад; было украдено оружие.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июля 2024

В Альмоне (Анатоте) были зафиксированы проникновения в дома и детсад, похищено оружие
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июля 2024

Тревога в Альмоне (Анатоте), около Иерусалима