Тревога в Альмоне (Анатоте), около Иерусалима
время публикации: 15 июля 2024 г., 06:28 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 06:33
В 6:28 15 июля в поселке Альмон (Анатот), расположенном к северу от Иерусалима, сработал сигнал тревоги. Предварительно: возможное проникновение террористов.
В прошлый раз тревога в Альмоне (Анатоте) была рано утром 10 июля. Тогда пресс-служба совета округа Биньямин уведомила жителей поселка, что были зафиксированы проникновения в три дома в поселке, а также в детский сад; было украдено оружие.