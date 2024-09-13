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Израиль

Арестован террорист, заминировавший автомобиль возле Хеврона

время публикации: 13 сентября 2024 г., 14:16 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 14:21
Арестован террорист, заминировавший автомобиль возле Хеврона
Пресс-служба полиции Израиля

В ходе совместной операции военнослужащих ЦАХАЛа, сотрудников ШАБАКа и бойцов пограничной полиции МАГАВ был задержан разыскиваемый за террористическую деятельность, причастный к минированию автомобиля по пути следования израильских войск в районе Хеврона.

Автомобиль, в котором находились три взрывных устройства массой 80 кг, взорвался, не причинив вреда израильским военнослужащим.

Служба общей безопасности установила личность террориста, заминировавшего автомобиль: им оказался житель деревни Хальхуль в районе Хеврона. Он был арестован в больнице Хальхуля, где он находился на госпитализации в связи с полученными при взрыве машины ранениями.

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