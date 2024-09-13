Криминальные инциденты на севере и на юге Израиля

В Яфии и Офакиме произошли инциденты с применением насилия, в результате которых был убит 30-летний мужчина и 50-летний мужчина тяжело ранен.

Раненый из Яфии доставлен в Английскую больницу в Нацерете, где была констатирована его смерть.

Раненый из Офакима доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве в тяжелом состоянии.

Кроме того, вечером 12 сентября были убит мужчина в южном Тель-Авиве.