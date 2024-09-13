Криминальные инциденты на севере и на юге Израиля
время публикации: 13 сентября 2024 г., 00:48 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 01:12
В Яфии и Офакиме произошли инциденты с применением насилия, в результате которых был убит 30-летний мужчина и 50-летний мужчина тяжело ранен.
Раненый из Яфии доставлен в Английскую больницу в Нацерете, где была констатирована его смерть.
Раненый из Офакима доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве в тяжелом состоянии.
Кроме того, вечером 12 сентября были убит мужчина в южном Тель-Авиве.
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