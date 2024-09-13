x
13 сентября 2024
|
последняя новость: 23:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 сентября 2024
|
13 сентября 2024
|
последняя новость: 23:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Криминальные инциденты на севере и на юге Израиля

время публикации: 13 сентября 2024 г., 00:48 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 01:12
Криминальные инциденты на севере и на юге Израиля
Пресс-служба полиции Израиля

В Яфии и Офакиме произошли инциденты с применением насилия, в результате которых был убит 30-летний мужчина и 50-летний мужчина тяжело ранен.

Раненый из Яфии доставлен в Английскую больницу в Нацерете, где была констатирована его смерть.

Раненый из Офакима доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве в тяжелом состоянии.

Кроме того, вечером 12 сентября были убит мужчина в южном Тель-Авиве.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 сентября 2024

Полиция проводит масштабную операцию в квартале Джоариш в Рамле
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 сентября 2024

В южном Тель-Авиве убит мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 сентября 2024

Большинство пострадавших в Рамле находились в магазинах рядом с взорвавшимся автомобилем