x
14 апреля 2024
|
последняя новость: 10:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 апреля 2024
|
14 апреля 2024
|
последняя новость: 10:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

12-й канал: ни один иранский БПЛА или крылатая ракета не смогли достичь Израиля

время публикации: 14 апреля 2024 г., 07:47 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 07:56
12-й канал: ни один иранский БПЛА или крылатая ракета не смогли достичь Израиля
Iranian Defense Ministry via AP

12-й канал израильского ТВ отмечает, что ни один иранский ударный БПЛА или крылатая ракета не смогли достичь Израиля. Они были сбиты или просто упали в Ираке или Иордании.

Ранее американское издание New York Times со ссылкой на два израильских источника писало, что в ночь на 14 апреля из Ирана по Израилю были выпущены 185 ударных БПЛА, 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет. Эти источники заявили, что подавляющее большинство пусков было осуществлено с территории Ирана. Кроме того, пуски осуществлялись из Ирака и Йемена. Израильский чиновник сообщил редакции New York Times, что "ответ Израиля на иранское нападение будет скоординирован с его союзниками".

Десятки иранских баллистических ракет достигли Израиля. Абсолютное большинство ракет и БПЛА были перехвачены силами ПВО и ВВС Израиля, США, Великобритании, Иордании. В результате атаки причинен незначительный ущерб одной из военных баз на юге Израиля. Тяжело ранена девочка, десяткам людей потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока или в связи с легкими травмами.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 апреля 2024

Иран атаковал Израиль: над Голанами, Негевом и Иерусалимом сбиты десятки ракет