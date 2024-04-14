12-й канал: ни один иранский БПЛА или крылатая ракета не смогли достичь Израиля

12-й канал израильского ТВ отмечает, что ни один иранский ударный БПЛА или крылатая ракета не смогли достичь Израиля. Они были сбиты или просто упали в Ираке или Иордании.

Ранее американское издание New York Times со ссылкой на два израильских источника писало, что в ночь на 14 апреля из Ирана по Израилю были выпущены 185 ударных БПЛА, 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет. Эти источники заявили, что подавляющее большинство пусков было осуществлено с территории Ирана. Кроме того, пуски осуществлялись из Ирака и Йемена. Израильский чиновник сообщил редакции New York Times, что "ответ Израиля на иранское нападение будет скоординирован с его союзниками".

Десятки иранских баллистических ракет достигли Израиля. Абсолютное большинство ракет и БПЛА были перехвачены силами ПВО и ВВС Израиля, США, Великобритании, Иордании. В результате атаки причинен незначительный ущерб одной из военных баз на юге Израиля. Тяжело ранена девочка, десяткам людей потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока или в связи с легкими травмами.