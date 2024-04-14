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Израиль

Представитель Управления тылом: в понедельник утром инструкции для населения могут быть изменены

время публикации: 14 апреля 2024 г., 20:43 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 20:43
Представитель Управления тылом: в понедельник утром инструкции для населения могут быть изменены
Flash90

Официальный представитель Управления тылом в эфире телеканала "Кан-11" прокомментировал продление срока действий ограничений для населения, введенные накануне атаки Ирана. Он сказал, что утром в понедельник, 15 апреля, будет проведена повторная оценка ситуации, и, если она будет позволять, ограничения на работу учебных заведений во время каникул могут быть сняты.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари во время вечернего брифинга, подтвердил, что ЦАХАЛом и Управлением тылом инструкции для населения постоянно корректируются, и, если ситуация, будет позволять, они будут изменены. При этом он подчеркнул, что приоритетом при принятии решения является безопасность для населения.

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