ХАМАС предложил новый план обмена: освобождение заложников только после 42 дней "затишья"

Телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что ХАМАС передал посредникам новый план "сделки" с Израилем по обмену заложниками и заключенными. План содержит три этапа, при этом освобождение похищенных израильтян начнется только на втором этапе.

Согласно предложению ХАМАСа, на первом этапе, который продлится шесть недель, ЦАХАЛ прекратит боевые действия, выведет войска из всех населенных пунктов к границе с Израилем. Этот период затишья ХАМАС обещает использовать для поиска всех похищенных и сбора информации о них.

На втором этапе ЦАХАЛу предлагается полностью вывести войска на территорию Израиля, после этого начнется обмен пленными. За каждого гражданского пленника ХАМАС требует освободить 30 палестинских заключенных, за каждую военнослужащую – 50 заключенных, 30 из которых приговорены к пожизненным срокам. ХАМАС также требует на этом этапе отменить всех ужесточения режима содержания, которые в последнее время были введены против палестинских заключенных.

На третьем этапе предлагается вернуть военнослужащих и тела убитых в обмен на снятие блокады с сектора и на начало работ по его восстановлению.