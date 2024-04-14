ЦАХАЛ опровергает арабские сообщения о возвращении женщин и детей на север сектора

Армия обороны Израиля опровергла сообщения арабских источников о том, что женщинам и детям до 14 лет якобы было разрешено вернуться в свои дома на север сектора Газы. В ЦАХАЛе подчеркивают, что север сектора все еще остается территорией боевых действий и возвращаться туда палестинцам смертельно опасно.

"Во имя вашей собственной безопасности, не приближайтесь к вооруженным силам, действующим на севере сектора Газы, - подчеркнул пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Авихай Адраи. - Северная часть сектора Газы остается зоной активных боевых действий".

По всей видимости, многочисленные сообщения в социальных сетях на арабском языке призваны привлечь на север сектора женщин и детей, чтобы оставшиеся в туннелях террористы могли использовать их в качестве живых щитов, и в случае гибели мирных жителей ХАМАС мог обвинить Израиль в совершении военных преступлений. В ЦАХАЛе подчеркивают, что полагаться следует только на официальные источники информации.