ЦАХАЛ объявил о призыве резервистов для операции в секторе Газы

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что по итогам оценки ситуации в ближайшие дни будет осуществлен призыв двух резервных бригад для операции в секторе Газы.

"Призыв резервистов позволит поддерживать усилия по обеспечению готовности к защите государства Израиль и безопасности жителей", – говорится в сообщении.