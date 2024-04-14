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Израиль

ЦАХАЛ объявил о призыве резервистов для операции в секторе Газы

время публикации: 14 апреля 2024 г., 19:11 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 19:11
ЦАХАЛ объявил о призыве резервистов для операции в секторе Газы
Michael Giladi/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что по итогам оценки ситуации в ближайшие дни будет осуществлен призыв двух резервных бригад для операции в секторе Газы.

"Призыв резервистов позволит поддерживать усилия по обеспечению готовности к защите государства Израиль и безопасности жителей", – говорится в сообщении.

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