Завершена подготовка к дню схождения Благодатного Огня и наплыву паломников

Полиция Иерусалимского округа завершила подготовку к церемонии схождения Благодатного Огня, которая пройдет в субботу, 19 апреля, в Храме Гроба Господня, и будет сопровождаться процессиями паломников в Старом городе с раннего утра и в течение всего дня.

В рамках подготовки проводились плановые обходы, распределение задач, встречи с главами церквей и лидерами христианских общин.

В субботу с раннего утра в районе Старого города в столице будут развернуты сотни сотрудников полиции и бойцов пограничной полиции МАГАВ, они будут обеспечивать общественный порядок, безопасность и сопровождать процессии и паломников.

В этот день въезд транспорта в Старый город будет запрещен вплоть до завершения церемоний, сотрудники полиции будут регулировать поток людей в соответствии с правилами безопасности и максимальной вместимостью.

Руководители церквей ознакомлены с ограничениями максимального количества людей в соответствии с площадью, плотностью, аварийными выходами и вместимостью. Ограничение количества присутствующих во время самой церемонии схождения Благодатного Огня обусловлено исключительно соображениями безопасности.

Доступ в район церкви для участников церемонии будет позволен обладателям соответствующих разрешений. В рамках подготовки к массовому мероприятию будут установлены тенты, стулья, пункты с питьевой водой и экраны для трансляции церемонии в прямом эфире для всех, кто не сможет попасть внутрь из-за ограничений вместимости.