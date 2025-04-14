Полиция завершила расследование взрыва в жилом доме в Холоне

Центральное подразделение полиции Тель-Авивского округа сообщает о завершении расследования установки взрывного устройства и последовавшего вслед за этим мощного взрыва, произошедшего в жилом доме на улице Ханкин в Холоне 9 декабря 2024 года. Кроме того, завершено расследование перестрелки в поселке Нофах, в ходе которой были ранены два человека.

В понедельник, 14 апреля, были поданы предварительные обвинения против семи подозреваемых, причастных к вышеназванным инцидентам. Напомним, 9 декабря прошлого года около 04:00 в полицию поступило сообщение о мощном взрыве в жилом семиэтажном доме на улице Ханкин в Холоне. Речь идет о здании на 50 квартир, и взрыв произошел в квартире на первом этаже.

В результате взрыва пострадал мужчина в возрасте около 30 лет, его квартира и еще шесть расположенных рядом с ней квартир были существенно повреждены. Ущерб был причинен и инфраструктуре, включая лифты: городской инженер, осмотрев дом, полностью закрыл весь этаж для проживания.

В ходе расследования было установлено, что взрыв произошел в результате детонации мощного взрывного устройства, прикрепленного снаружи к стене квартиры на первом этаже дома.

5 января 2025 года в ходе конфликта между преступными группировками в поселке Нофах произошла перестрелка: двое мужчин получили ранения средней степени тяжести и самостоятельно обратились в больницу. Следствием была выявлена связь между двумя этими инцидентами.

В ходе расследования была установлена личность подозреваемых – 18-летнего жителя Бат-Яма и 22-летнего жителя Холона, позднее были арестованы еще пять подозреваемых. Во время обыска у некоторых из них были изъяты десятки SIM-карт, маски, рации и устройства GPS. Суд несколько раз продлевал срок содержания подозреваемых под стражей, в ближайшие дни против них будут предъявлены обвинения.