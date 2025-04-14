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Израиль

Жительница Рамат а-Шарона арестована за незаконную продажу рецептурных лекарств

Полиция
Наркотики
время публикации: 14 апреля 2025 г., 08:34 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 08:40
Жительница Рамат а-Шарона арестована за незаконную продажу рецептурных лекарств
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Израиля из участка "Лев Тель-Авив" задержали на прошлой неделе 48-летнюю жительницу Рамат а-Шарона, подозреваемую в незаконной торговле рецептурными лекарствами и наркотическими средствами.

Женщина была арестована, когда ехала по 5-му шоссе. В ее автомобиле были найдены тысячи упаковок различных лекарств, подготовленных к продаже.

В ходе обыска в принадлежащей ей недвижимости были найдены такие лекарства как риталин, клонaкс, аттент, перкосет, а также 43 грамма героина и 2,2 грамма экстази.

Также в ходе обыска были изъяты 800 тысяч шекелей наличными и двое часов общей стоимостью 300 тысяч шекелей.

Израиль
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