Жительница Рамат а-Шарона арестована за незаконную продажу рецептурных лекарств

Сотрудники полиции Израиля из участка "Лев Тель-Авив" задержали на прошлой неделе 48-летнюю жительницу Рамат а-Шарона, подозреваемую в незаконной торговле рецептурными лекарствами и наркотическими средствами.

Женщина была арестована, когда ехала по 5-му шоссе. В ее автомобиле были найдены тысячи упаковок различных лекарств, подготовленных к продаже.

В ходе обыска в принадлежащей ей недвижимости были найдены такие лекарства как риталин, клонaкс, аттент, перкосет, а также 43 грамма героина и 2,2 грамма экстази.

Также в ходе обыска были изъяты 800 тысяч шекелей наличными и двое часов общей стоимостью 300 тысяч шекелей.