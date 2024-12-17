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Израиль

Арестованы наркоторговцы в Хайфе, торговавшие подконтрольными лекарственными препаратами

Полиция
Хайфа
Наркотики
Лекарства
время публикации: 17 декабря 2024 г., 18:45 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 18:45
Арестованы наркоторговцы в Хайфе, торговавшие подконтрольными лекарственными препаратами
Пресс-служба полиции Израиля

Хайфская полиция провела рейд по борьбе с преступностью, в ходе которого была обнаружена лаборатория по выращиванию марихуаны в городской квартире и найдено большое количество готовых к распространению наркотиков, оборудование для выращивания и наличные на сумму более 10 тысяч шекелей. Подозреваемая, жительница Хайфы, была задержана для допроса.

В ходе обыска в другой квартире были обнаружены различные рецептурные препараты в промышленном количестве, включающие опиоидные обезболивающие, бензодиазепиновые транквилизаторы, амфетаминовые стимуляторы и многие другие препараты, которые продаются под строгим контролем врачей и фармацевтов, в ограниченное время месяца и при предъявлении удостоверения личности пациента, которому эти лекарства были выписаны.

Найденные лекарства предназначались для незаконного распространения, и полиция ведет расследование их происхождения и выявляет причастных к незаконному обороту строго контролируемых препаратов. Речь идет, в частности, о таких препаратах, как "Риталин", "Аттент", "Трамадол", "Таргин" (оксикодон), "Алпразолам", "Клонекс" и многих других.

Израиль
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