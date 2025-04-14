В Холоне мотоциклист столкнулся с автомобилем, получив тяжелые травмы
время публикации: 14 апреля 2025 г., 20:33 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 20:33
В службу скорой помощи по округу Аялон поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице А-Малаха в Холоне, где мотоциклист столкнулся с автомобилем.
Медики оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте около 30 лет с тяжелыми множественными травмами, и отвезли его в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере в тяжелом состоянии.
Помощь также была оказана 10-летней девочке с легкими травмами.
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