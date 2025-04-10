В результате ДТП в Кфар-Сабе тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 10 апреля 2025 г., 22:08 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 22:08
На улице Бен-Иегуда в Кфар-Сабе произошла авария с участием двух легковых автомобилей и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что в результате аварии мотоциклист (примерно 50 лет) получил тяжелые травмы, еще один человек травмирован легко.
Пострадавшие доставлены в больницу "Меир".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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