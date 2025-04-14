Духовные лидеры ШАС угрожают вывести партию из коалиции

Раввин Моше Майя, один из духовных лидеров партии ШАС отдал распоряжение Арье Дери вывести партию из правительства в том случае, если будет задержан хоть один учащийся йешив, уклоняющийся от службы.

Об этом сообщает "Маарив" со ссылкой на приближенных раввина.

Напомним, что ранее аналогичные заявления сделал сам глава ШАС Арье Дери.

В настоящий момент ЦАХАЛ продолжает рассылать повестки учащимся йешив. Лишь незначительное число потенциальных призывников явились по повесткам. Пока что командование армией не инициировало шагов против уклонистов, однако главы йешив опасаются, что военная полиция начнет задерживать дезертиров.