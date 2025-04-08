Призыв ультраортодоксов: новый ультиматум Дери

Глава ШАС Арье Дери заявил, что если будет задержан один учащийся йешивы, уклоняющийся от

службы в армии, его партия покинет правительство.

В беседе с журналистами Арье Дери дал понять, что не выйдет из правительства до тех пор пока не начались активные действия властей по задержанию дезертиров из числа учащихся йешив.

В то же время он предупредил, что использует парламентские средства для того, чтобы повлиять на руководство коалицией и убедить ее руководство продвигать законопроект о не призыве учащихся йешив. "Ко мне уже обращались из коалиции по поводу продвижения законопроектов, однако я ответил, что не о чем разговаривать до тех пор, пока не упорядочен статус учащихся йешив", – заявил Дери.

В ультраортодоксальных партиях заявляют, что ожидают утверждения закона, освобождающего учащихся йешив от службы, в течении двух недель после возвращения Кнессета с пасхальных каникул.