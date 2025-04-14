x
14 апреля 2025
|
последняя новость: 14:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 апреля 2025
|
14 апреля 2025
|
последняя новость: 14:55
14 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Самым дождливым районом в минувшую ночь была Самария

Голаны
Иудея и Самария
Тель-Авив
Погода
Иерусалим
время публикации: 14 апреля 2025 г., 14:44 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 14:44
Самым дождливым районом в минувшую ночь была Самария
Ayal Margolin/Flash90

По сообщению метеорологической службы, с полуночи до раннего утра во многих районах Израиля шли дожди, которые больше всего затронули район Самарии. С утренних часов дожди ослабли, в течение дня дождь прекратится.

Рекорд по количеству осадков за минувшие сутки зарегистрирован на метеорологической станции Карней-Шомрон: 18,4 мм, следом идет расположенная неподалеку станция Шаарей-Тиква (15 мм). В горах Иерусалима выпало 10 мм осадков, в округе Шфела, на станции Бейт-Даган зарегистрировано 9,7 мм осадков.

На севере Израиля больше всего осадков выпало на Голанах – около 10 мм. В Галилее количество осадков составило примерно 5 мм. В Тель-Авиве и округе Шарон выпало 5-7 мм осадков.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 апреля 2025

Прогноз погоды в Израиле на 14 апреля: прохладно, дожди
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 апреля 2025

Около 100 тысяч израильтян провели первый день Песаха на природе
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 20 марта 2025

Израильские ученые показали, что Сахара снова может стать влажной