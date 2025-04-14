Самым дождливым районом в минувшую ночь была Самария

По сообщению метеорологической службы, с полуночи до раннего утра во многих районах Израиля шли дожди, которые больше всего затронули район Самарии. С утренних часов дожди ослабли, в течение дня дождь прекратится.

Рекорд по количеству осадков за минувшие сутки зарегистрирован на метеорологической станции Карней-Шомрон: 18,4 мм, следом идет расположенная неподалеку станция Шаарей-Тиква (15 мм). В горах Иерусалима выпало 10 мм осадков, в округе Шфела, на станции Бейт-Даган зарегистрировано 9,7 мм осадков.

На севере Израиля больше всего осадков выпало на Голанах – около 10 мм. В Галилее количество осадков составило примерно 5 мм. В Тель-Авиве и округе Шарон выпало 5-7 мм осадков.