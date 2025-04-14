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Израиль

Школьник из Герцлии Питуах распространял поддельные интимные фото одноклассниц

время публикации: 14 апреля 2025 г., 21:20 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 21:26
Школьник из Герцлии Питуах распространял поддельные интимные фото одноклассниц
Sophie Gordon / Flash 90

Учащийся одной из школ в Герцлии Питуах подозревается в распространении сгенерированных при помощи программы AI обнаженных фотографий его одноклассниц и учительницы.

По подозрению педагогов, он собрал фотографии учениц и одной из учительниц из их аккаунтов в социальных сетях и мессенджеров, обработал их с помощью приложения на основе искусственного интеллекта, а затем распространял результат среди других школьников.

Ученицы сообщили об этом руководству школы, которое начало расследование. К расследованию подключилось муниципальный отдел образования и министерство образования.

Израиль
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