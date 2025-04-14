"Кешет": глава ШАБАКа подаст в отставку в ближайшие недели

Глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар намерен подать в отставку в "ближайшие недели".

Об этом сообщил журналист "Кешет" Амит Сегаль. Согласно опубликованной информации, по меньшей мере дважды в последние дни Бар говорил об этом в беседах с приближенными.

Как сообщает Сегаль, глава ШАБАКа продолжает резко критиковать премьер-министра и заявляет, что необходимо выбрать нового главу ШАБАКа из рядов организации, а не извне. В то же время, Бар заявил, что отдает себе отчет в последствиях продолжения юридической тяжбы вокруг продолжения его каденции.

На следующей неделе Бар представит официальный ответ в БАГАЦ. В этом ответе будет фигурировать дата ухода Бара в отставку.