Комиссия по назначениям одобрила кандидатуру Дани Леви на пост генинспектора полиции
время публикации: 14 августа 2024 г., 19:22 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 19:22
Комиссия по назначению высших государственных служащих под председательством отставного судьи БАГАЦа Ашера Груниса утвердила назначение генерал-майора Дани Леви на пост генерального инспектора полиции.
Коби Шабтай, покидающий пост генинспектора полиции, поддержал кандидатуру Дани Леви, заявив, что "человек, отдавший 40 лет своей жизни работе в правоохранительных органах, достоин того, чтобы занять этот пост".
Кандидатура Леви была предложена министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром после того, как временно исполняющий обязанности гениспектора Авшалом Пелед отказался от постоянного назначения.
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