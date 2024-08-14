Комиссия по назначениям одобрила кандидатуру Дани Леви на пост генинспектора полиции

Комиссия по назначению высших государственных служащих под председательством отставного судьи БАГАЦа Ашера Груниса утвердила назначение генерал-майора Дани Леви на пост генерального инспектора полиции.

Коби Шабтай, покидающий пост генинспектора полиции, поддержал кандидатуру Дани Леви, заявив, что "человек, отдавший 40 лет своей жизни работе в правоохранительных органах, достоин того, чтобы занять этот пост".

Кандидатура Леви была предложена министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром после того, как временно исполняющий обязанности гениспектора Авшалом Пелед отказался от постоянного назначения.