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Израиль

Серебряные медалистки Олимпиады в Париже служат в ЦАХАЛе

время публикации: 14 августа 2024 г., 14:47 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 15:10
Серебряные медалистки Олимпиады в Париже служат в ЦАХАЛе
Пресс-служба ЦАХАЛа
Серебряные медалистки Олимпиады в Париже служат в ЦАХАЛе
Пресс-служба ЦАХАЛа
Серебряные медалистки Олимпиады в Париже служат в ЦАХАЛе
AP Photo/Dar Yasin
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На прошедшей Олимпиаде в Париже сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала серебряные медали в групповом многоборье. В составе сборной выступали: Шани Баканов, Адар Фридман, Роми Парицки, Офир Шахам и Диана Сверцов.

Пресс-служба ЦАХАЛа обращает внимание на тот факт, что Роми Парицки, Офир Шахам и Диана Сверцов в настоящее время служат в армии. Причем рядовые Офир и Диана служат вместе – в топливном подразделении отдела технологий и логистики, а сержант Роми – в военно-воздушных силах.

Для спортсменов такого уровня срочная служба в армии – это всегда риск потери спортивной формы и невозможности участвовать в международных соревнованиях. Но для девушек из сборной по художественной гимнастике были созданы условия, позволившие им подготовиться к Олимпиаде и добиться выдающегося результата.

Илан, командир подразделения, в котором служат Офир и Диана, говорит, что они выполняют свои обязанности в меру своих возможностей. "В начале войны у них была важная миссия. По моему мнению, их достижения (в армии) не менее хороши, чем достижения на Олимпиаде", – говорит он с улыбкой.

Сержант Роми Парицки со смехом признается, что, по ее оценке, дисциплина в спортзале жестче, чем в ЦАХАЛе. При этом она выразила признательность своего командиру, который помогает ей "соединять два мира" – спорта и армейской службы.

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