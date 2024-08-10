Олимпиада. Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали серебряную медаль
время публикации: 10 августа 2024 г., 17:00 | последнее обновление: 10 августа 2024 г., 17:13
Сборная Израиля стала серебряным призером Парижской олимпиады в групповом многоборье (художественная гимнастика).
Чемпионками стали китаянки с результатом 69.800 балла.
Израильтянки заняли пятое место в упражнении "5 обручей", второе - в "Три ленты и два мяча". Второе - в сумме (68.850).
Бронзовые медали завоевали итальянки.
Сборная Болгарии, чемпион Токийской олимпиады, заняла четвертое место.
Украинки на седьмом месте.
Состав сборной Израиля: Шани Баканов, Адар Фридманн, Роми Парицки, Офир Шахам и Диана Сверцов.
Это седьмая медаль, завоеванная израильскими спортсменами в соревнованиях Парижской олимпиады.
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