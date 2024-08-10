Олимпиада. Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали серебряную медаль

Сборная Израиля стала серебряным призером Парижской олимпиады в групповом многоборье (художественная гимнастика).

Чемпионками стали китаянки с результатом 69.800 балла.

Израильтянки заняли пятое место в упражнении "5 обручей", второе - в "Три ленты и два мяча". Второе - в сумме (68.850).

Бронзовые медали завоевали итальянки.

Сборная Болгарии, чемпион Токийской олимпиады, заняла четвертое место.

Украинки на седьмом месте.

Состав сборной Израиля: Шани Баканов, Адар Фридманн, Роми Парицки, Офир Шахам и Диана Сверцов.

Это седьмая медаль, завоеванная израильскими спортсменами в соревнованиях Парижской олимпиады.